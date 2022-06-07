В Херсонской области решили провести референдум о возможном вхождении в состав РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Референдум будет проведен в Херсонской области Украины для решения вопроса о возможном присоединении к России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы", - сказал Стремоусов журналистам во вторник, отвечая на вопрос о юридическом решении вопроса.

Он напомнил, что Херсонская область осталась без законодательной власти, ее будет временно заменять общественный совет.

"Создан общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения", - отметил представитель ВГА.

Ранее Стремоусов заявлял, что регион может присоединиться к РФ через обращение к президенту.

Стремоусов прибыл в Крым от Херсонской области для участия в XV международном фестивале "Великое русское слово".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать сами жители этих государств и регионов.

Позже Песков пояснил, что принимать решение о референдумах должны не в Кремле, и для этого "необходимо создать соответствующие условия". Прежде всего, нужно обеспечить безопасность жителей, подчеркнул он.