Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация юристов России (АЮР) приступила к работе по созданию альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека, сообщил председатель организации Сергей Степашин.

"Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента (...), был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека", - сказал Степашин на совместном заседании президиума и правления организации, которое проходит в Министерстве юстиции РФ.

15 марта Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации.

Сергей Степашин ЕСПЧ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил об отсутствии у РФ планов закрывать "окно в Европу"

В Кремле заявили, что Россия не собирается продавать нефть себе в убыток

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Суд отказался отсрочить решение о ликвидации центра "Мемориал"

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Полномочия МВД по хранению изъятого оружия могут ограничить

Котировки "Мосэнерго" подскочили более чем на 5% на новостях о дивидендах

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима

Белорусский психолог арестован в Петербурге по делу об оскорблении Лукашенко

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });