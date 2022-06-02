Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация юристов России (АЮР) приступила к работе по созданию альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека, сообщил председатель организации Сергей Степашин.

"Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента (...), был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека", - сказал Степашин на совместном заседании президиума и правления организации, которое проходит в Министерстве юстиции РФ.

15 марта Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации.