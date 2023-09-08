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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

ГК "Полипласт" приобрела 100% "Русского хрома 1915"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Полипласт" приобрела 100% акций АО "Русский хром 1915" у MidUral Group, сообщает ГК.

"ГК "Полипласт" выкупила первоуральский завод "Русский Хром 1915", входящий в MidUral Group. Со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название - "Хромпик"", - говорится в сообщении.

Стоимость сделки не раскрывается.

АО "Русский хром 1915" расположен в г.Первоуральске (Свердловская область), имеет более чем столетнюю историю, выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий.

ГК "Полипласт" специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей.

MidUral Group - вертикально интегрированный химико-металлургический комплекс предприятий, специализирующихся на выпуске лигатур и ферросплавов для потребностей специальной металлургии, а также на производстве химической продукции на основе хромовых солей.

Полипласт Русский Хром 1915 Свердловская область
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