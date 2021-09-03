В Ленобласти квадрокоптеры займутся выявлением выездов на встречку

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области сотрудники ГИБДД стали использовать квадрокоптеры для поиска нарушителей правил дорожного движения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. К примеру, дроны выявляют водителей, выезжающих на полосу встречного движения.

"Этот вид нарушений наиболее опасен, поскольку в случае ДТП с большой вероятностью приводит к гибели людей", - отметили в МВД.

Оснащенные квадрокоптерами экипажи ГИБДД будут работать на основных направлениях выезда из Петербурга.

По данным управления, летом в регионе в ДТП погибли 111 человек и больше 1500 водителей получили штрафы за выезд на встречку.