Самолет МС-21-300 вернулся в Жуковский после испытаний морозом в Якутии
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Опытный самолет МС-21-300 завершил испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха в Якутске и вернулся на испытательную базу в Жуковский (Московская область), сообщила корпорация "Иркут".
"В Якутии воздушное судно и его системы тестировались с 23 января 2022 года при температуре ниже минус 30 градусов по Цельсию в рамках работ по расширению сертификата типа", - сказано в сообщении.
Перед каждым этапом самолет выхолаживался - проводил на открытом воздухе порядка 12 часов. Затем проводились процедуры подготовки самолета к полету: заправка, включение систем, запуск маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки, прогрев воздушного судна и т.д.
"Во время полетов все системы воздушного судна проверялись в комплексе. В Якутске была выполнена серия полетов продолжительностью до шести часов над различными, в том числе, северными районами региона. Посадки преимущественно осуществлялись в темное время суток, для которого характерны самые низкие температуры. На самолете МС-21-300 был выполнен ряд сложных режимов, в частности, проводились плановое отключение и запуск в полете одного из маршевых двигателей", - говорится в пресс-релизе.
По оценке генерального директора корпорации "Иркут" Андрея Богинского завершен "важный этап испытаний по расширению сертификата типа на самолет МС-21-300".
"В этом году мы планируем активно испытывать самолет в различных регионах нашей страны и за рубежом, в том числе в условиях высокогорья, сильного бокового ветра, высоких температур", - добавил Богинский, которого цитирует пресс-служба корпорации.
Генеральный директор АО "Аэропорт Якутск" Сергей Игнатенко отмечает, что авиагавань "активно используется в качестве уникального полигона для испытаний новой авиатехники в условиях особо низких температур". "За последние пять лет здесь тестировали свои машины Boeing, Казанский вертолетный завод, Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", - отметил Игнатенко.
МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха", в который входит корпорация "Иркут". Сертификация и запуск серийного производства базовой модификации МС-21-300 на 163-211 мест неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", из-за которых поставки композиционных материалов для крыла МС-21 подпали под запрет. В конце декабря 2021 года МС-21 получил базовый сертификат типа.
Отечественные материалы для крыла разработали предприятия "Росатома" при участии ученых МГУ. Консоли крыла и центроплан производятся на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск". Доля композитов в конструкции МС-21, по данным "Ростеха", составляет порядка 40%.
МС-21 будет выпускаться с американскими двигателями Pratt&Whitney и российскими ПД-14. Начало серийных поставок МС-21 с импортным двигателем, по последним официальным данным, ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".