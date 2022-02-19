Самолет МС-21-300 вернулся в Жуковский после испытаний морозом в Якутии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Опытный самолет МС-21-300 завершил испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха в Якутске и вернулся на испытательную базу в Жуковский (Московская область), сообщила корпорация "Иркут".

"В Якутии воздушное судно и его системы тестировались с 23 января 2022 года при температуре ниже минус 30 градусов по Цельсию в рамках работ по расширению сертификата типа", - сказано в сообщении.

Перед каждым этапом самолет выхолаживался - проводил на открытом воздухе порядка 12 часов. Затем проводились процедуры подготовки самолета к полету: заправка, включение систем, запуск маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки, прогрев воздушного судна и т.д.

"Во время полетов все системы воздушного судна проверялись в комплексе. В Якутске была выполнена серия полетов продолжительностью до шести часов над различными, в том числе, северными районами региона. Посадки преимущественно осуществлялись в темное время суток, для которого характерны самые низкие температуры. На самолете МС-21-300 был выполнен ряд сложных режимов, в частности, проводились плановое отключение и запуск в полете одного из маршевых двигателей", - говорится в пресс-релизе.

По оценке генерального директора корпорации "Иркут" Андрея Богинского завершен "важный этап испытаний по расширению сертификата типа на самолет МС-21-300".

"В этом году мы планируем активно испытывать самолет в различных регионах нашей страны и за рубежом, в том числе в условиях высокогорья, сильного бокового ветра, высоких температур", - добавил Богинский, которого цитирует пресс-служба корпорации.

Генеральный директор АО "Аэропорт Якутск" Сергей Игнатенко отмечает, что авиагавань "активно используется в качестве уникального полигона для испытаний новой авиатехники в условиях особо низких температур". "За последние пять лет здесь тестировали свои машины Boeing, Казанский вертолетный завод, Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", - отметил Игнатенко.