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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

В РФ намерены поставлять по 72 самолета МС-21 в год с 2029 г.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - РФ планирует поставлять заказчикам по 72 пассажирских самолета МС-21 в год, начиная с 2029 года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

"Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 самолетов в год, начиная с 2029 года - с началом поставок первых серийных машин (это 6 машин) в 2024 году", - сказал Борисов.

При этом до 2030 года российский авиапром планирует выпустить 70 самолетов Ту-214, добавил он. МС-21 и Ту-214, как ожидается, заменят в парках российских авиакомпаний американские Boeing и европейские Airbus, способные летать на дальние расстояния.

Парк региональной авиации "предстоит создать фактически заново", отметил Борисов. В планах - наладить серийный выпуск Ил-114-300 (70 единиц к 2030 году), ТВРС-44 "Ладога" (до 140 единиц) и "Байкал" (154 единицы).

"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%. Кроме того, за этот период планируется поставить нашим авиаперевозчикам около 800 вертолетов", - заявил вице-премьер.

Юрий Борисов МС-21
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