Суд не отпустил под домашний арест обвиняемую в нападении на памятник Зорге

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Во Владивостоке Приморский краевой суд отказался перевести под домашний арест женщину, которую обвиняют в повреждении памятника разведчику Рихарду Зорге. Апелляция ее защиты на решение об ее аресте до 10 июля отклонена, сообщила пресс-служба краевого суда.

Памятник Зорге накануне 9 мая был облит красной краской. По подозрению в нападении на него 15 мая была задержана местная жительница. 16 мая Первореченский суд арестовал ее на срок до 10 июля. Ей вменяют повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества (ст. 243.4 УК). Первоначально дело было возбуждено по уголовной статье о вандализме.

Памятник Рихарду Зорге был открыт во Владивостоке 7 ноября 2019 года.