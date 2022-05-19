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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Жительницу Владивостока обвинили в повреждении памятника разведчику Зорге

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Жительнице Владивостока, ранее арестованной по делу об осквернении памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге, предъявлено обвинение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении.

Ранее дело об осквернении было переквалифицировано в дело о повреждении.

Накануне Дня Победы горожане сообщили о том, что постамент памятника разведчику облит красной краской, последствия уже устранены. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Следователи и оперативники сточно установили время совершения преступления и проследили маршрут жительницы Владивостока. Подозреваемая была задержана.

В ее квартире проведен обыск. Изъята одежда, в которую фигурантка была одета во время совершения преступления, изъяли краску. В итоге женщина была арестована по решению Первореченского районного суда.

Памятник Рихарду Зорге был открыт во Владивостоке 7 ноября 2019 года. Скульптуру установили в сквере, который носит имя разведчика.

Зорге был тесно связан с Владивостоком, он бывал здесь дважды – в 1926 и 1935 годах. Сюда он присылал шифровки из Японии. Эти донесения позволили сделать вывод о том, что Токио не вступит в войну с СССР, и войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке, были отправлены на помощь фронту под Москву. В качестве советского военного разведчика Зорге длительное время действовал в Китае и Японии, где в чрезвычайно опасных условиях руководил работой организации, успешно выполняя задачи разведуправления Красной Армии. Разведчик был казнен 7 ноября 1944 года в Токио.

Владивосток
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