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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Глушковском районе Курской области ранним утром 6 июня из миномета был обстрелян мост в поселке Теткино, следует из сообщений губернатора региона Романа Старовойта. Пострадавших нет.

"Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль", - сообщил губернатор в Telegram.

По его сведениям, также были повреждены постройки сахарного завода.

В Курской области с 11 апреля действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. 30 мая Старовойт сообщил, что в регион направлены дополнительный контингент военнослужащих с артиллерийскими и ракетными установками.

19 мая в результате очередного обстрела Теткина погиб человек.

Хроника 24 февраля – 06 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Украина Теткино Глушковский район
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