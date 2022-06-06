Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Глушковском районе Курской области ранним утром 6 июня из миномета был обстрелян мост в поселке Теткино, следует из сообщений губернатора региона Романа Старовойта. Пострадавших нет.

"Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль", - сообщил губернатор в Telegram.

По его сведениям, также были повреждены постройки сахарного завода.

В Курской области с 11 апреля действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. 30 мая Старовойт сообщил, что в регион направлены дополнительный контингент военнослужащих с артиллерийскими и ракетными установками.

19 мая в результате очередного обстрела Теткина погиб человек.