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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

В Курскую область направлены военные для усиления мер безопасности

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об усилении мер безопасности в приграничных районах региона.

"С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Министерством обороны (...) приняты дополнительные меры: в регион направлено большое количество личного состава Минобороны", - сказал он на оперативном совещании областной администрации 30 мая.

По его словам, в регион "уже прибыло и пребывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

"Все направлено на то, чтобы обеспечить жизнь и безопасность жителей региона", - подчеркнул губернатор.

По его словам, прошедшие сутки на территории региона прошли спокойно.

"Инцидентов не было (...) В приграничных районах видим сообщения о том, что люди слышат взрывы - это работает наша армия (...) на сопредельной территории", - добавил губернатор.

Приграничные села Курской области периодически обстреливаются. 29 мая Следственный комитет России сообщил, что возбудил дело об обстреле населенного пункта Горналь. Местные чиновники об обстреле ничего не сообщали.

Хроника 24 февраля – 30 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Минобороны Украина СКР Горналь Роман Старовойт
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