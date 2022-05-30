В Курскую область направлены военные для усиления мер безопасности

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об усилении мер безопасности в приграничных районах региона.

"С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Министерством обороны (...) приняты дополнительные меры: в регион направлено большое количество личного состава Минобороны", - сказал он на оперативном совещании областной администрации 30 мая.

По его словам, в регион "уже прибыло и пребывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

"Все направлено на то, чтобы обеспечить жизнь и безопасность жителей региона", - подчеркнул губернатор.

По его словам, прошедшие сутки на территории региона прошли спокойно.

"Инцидентов не было (...) В приграничных районах видим сообщения о том, что люди слышат взрывы - это работает наша армия (...) на сопредельной территории", - добавил губернатор.

Приграничные села Курской области периодически обстреливаются. 29 мая Следственный комитет России сообщил, что возбудил дело об обстреле населенного пункта Горналь. Местные чиновники об обстреле ничего не сообщали.