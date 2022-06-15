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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска в Рыльском районе со стороны Украины, пострадавших нет.

"Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, ответным огнем российские пограничники "подавили нападение".

Ранее власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных поселков региона со стороны Украины.

Курская область Роман Старовойт Украина
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