Пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска в Рыльском районе со стороны Украины, пострадавших нет.

"Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, ответным огнем российские пограничники "подавили нападение".

Ранее власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных поселков региона со стороны Украины.