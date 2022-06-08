Нуждающиеся беженцы из Донбасса и Украины получат до 15 тыс. руб. от Красного Креста

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российский Красный Крест (РКК) начал прямые выплаты в размере от 5 до 15 тысяч рублей нуждающимся переселенцам с Украины и из Донбасса, сообщила в среду пресс-служба организации.

"На прямые денежные выплаты беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса мы направим более 70 миллионов рублей. Сейчас мы собираем информацию о нуждающихся из четырех регионов России, где эта программа реализуется в пилотном режиме", - цитирует пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука.

В настоящий момент выплаты начались в Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях, средства уже получили 280 человек, отметили в РКК.

Всего организация планирует охватить такой помощью 8 тыс. человек.

"Размер выплат будет варьироваться в зависимости от размера семьи. Если семья состоит из одного-двух человек, то она получит 5 тысяч рублей. Семья, состоящая из трех-четырех человек, получит 10 тысяч рублей. Семьи из пяти и более человек получат 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

На такую помощь могут рассчитывать пожилые люди, беременные, семьи с инвалидами, одинокие родители с детьми до 18 лет и семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. В Белгородской и Курской областях выплаты также смогут получить женщины с детьми до трех лет.

Для получения выплат необходимо представить в местное отделение РКК соответствующие документы: паспорт, иммиграционную карту, пенсионное удостоверение, справку о беременности, свидетельство о рождении ребенка, справку об инвалидности, свидетельство о смерти супруга или свидетельство о разводе.

В РКК добавили, что эта помощь оказывается при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

28 марта председатель РКК Павел Савчук сообщил, что МККК выделит Российскому Красному Кресту около 1 млн 300 тыс. швейцарских франков на помощь эвакуированным в Россию беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, еще 2 млн франков на эти цели предоставит Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Таким образом, общая сумма помощи от международных организаций Красного Креста должна была составить около 346 млн рублей.

19 апреля председатель РКК сообщил о выделении МККК ещё более 900 тыс. швейцарских франков (более 76,4 млн рублей) на эти же цели.

6 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в России находится более 1,4 млн беженцев.