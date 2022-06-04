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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

Более 16 тыс. беженцев из Донбасса и Украины прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Более 16 тыс. беженцев с территории Донбасса и Украины прибыли через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщает пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России в субботу.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Хроника 24 февраля – 04 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР ЛНР ФСБ
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