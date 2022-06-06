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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Путин спрогнозировал укрепление экономического суверенитета России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В нынешней сложной экономической ситуации одновременно с вызовами открываются и перспективы, и для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, считает президент Владимир Путин.

Об этом говорится в его приветственной телеграмме к участникам Петербургского международного экономического форума.

"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", - отметил президент.

"Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество", - говрится в телеграмме.

В ней Путин поздравил организаторов и участников форума с 25-летием ПМЭФ.

Петербург ПМЭФ Владимир Путин
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