Лавров заявил о нежелании Украины вести переговоры с Россией

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Украина не хочет вести переговоры, она от этого процесса отказалась, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. И у нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства западного мира", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Мы были готовы по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги. И до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне почти вот уже полтора месяца", - сказал российский министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.