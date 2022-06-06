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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Лавров заявил о нежелании Украины вести переговоры с Россией

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Украина не хочет вести переговоры, она от этого процесса отказалась, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. И у нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства западного мира", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Мы были готовы по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги. И до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне почти вот уже полтора месяца", - сказал российский министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

Сергей Лавров МИД РФ Украина
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