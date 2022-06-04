Лавров заявил, что Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Запад запретил Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской" российский министр сказал, что "Украина - это разменная монета, инструмент, которым манипулируют, прежде всего, США и Великобритания".

"Такой англо-саксонский коллектив, который сейчас возглавил Запад. Ему полностью послушны НАТО и Европейский Союз, утративший достаточно продолжительное время свою самостоятельность. Они управляют украинцами в качестве инструмента сдерживания нашей страны (как теперь говорят, ее "истощения") и нанесения России поражения "на поле боя", - сказал Лавров, отметив, что такие слова звучат от главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, британского премьер-министра Бориса Джонсона и некоторых политиков в США.

"Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс", - сказал глава МИД РФ.

Он также отметил, что политика Запада в отношении российских энергоресурсов не привела к потерям бюджета РФ, а прибыль от экспорта энергоносителей по итогам года возрастет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нефть по большому счету не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи", - сказал Лавров, комментируя согласованные ЕС рестрикции в отношении российской нефти.

"Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", - добавил глава МИД РФ.

По словам министра, Россия извлекает из текущей ситуации урок.

"Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они "перебесятся", посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран", - сказал Лавров.