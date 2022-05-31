Матвиенко заявила о готовности Москвы к переговорам с Киевом и подписанию соглашения

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия готова продолжить переговоры с Украиной для достижения мирного соглашения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева", - сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика в Мапуту во вторник.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Площадками для российско-украинских переговоров становились Белоруссия и Турция, однако к настоящему времени переговоры фактически приостановлены.

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял 22 мая, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, в том числе и на высшем уровне, готова к продолжению переговоров, но мяч на стороне Украины.

"Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности", - сказал Мединский тогда в эфире телеканала ОНТ.

"Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", - подчеркнул он.

26 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic назвал несерьёзными недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно его видения переговоров между Москвой и Киевом. Министр напомнил, что Зеленский сказал, что "он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным".

"Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", - сказал Лавров.