Медведев предупредил, что отказ договариваться с РФ грозит Украине утратой суверенитета

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Украина под влиянием Запада отошла от реалистичных позиций на переговорах с РФ и приостановила диалог, это ведет к уменьшению шансов на дипломатическое урегулирование конфликта, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира", отвечая на вопрос о перспективах политического урегулирования ситуации.

По его словам, "некоторое время назад Украина будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам, причём на относительно, на наш взгляд, реалистической позиции".

Медведев пояснил, эта позиция заключалась в том, "чтобы признать реалии: и территориальные реалии (то, что произошло с Крымом, то, что произошло с Донбассом), и реалии, связанные с участием в международных организациях, включая и военные блоки".

"Иными словами, отказаться от участия в НАТО и проводить нейтральную политику в этом направлении, а также провести частичную демилитаризацию и провести целый ряд других важных, на наш взгляд, вещей. Об этом шёл разговор и во время встреч наших делегаций и на белорусской земле, и в Стамбуле, и в онлайн режиме", - добавил он.

"Но в какой-то период - явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, - они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась", - продолжил зампред Совбеза.

По его мнению, теперь "ситуация развивается совершенно по другому сценарию".

"То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему", - сказал он в связи с этим.

"Чем это грозит? Понятно чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и в конечном счёте Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счёте это грозит Украине, - отказ договариваться, - по сути одним - утратой национального суверенитета", - подчеркнул Медведев.