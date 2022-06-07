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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Алтайский край поможет восстанавливать Славяносербский район ЛНР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Власти Алтайского края и Славяносербского района Луганской народной республики наметили совместные планы по восстановлению донбасской инфраструктуры при помощи алтайских специалистов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Рабочая группа алтайского правительства посетила Славяносербский район после принятия президентом РФ решения о том, что российские регионы возьмут "шефство" над районами ДНР и ЛНР, говорится в сообщении.

В соответствии с отраслевой структурой производства Славяносербский район принадлежит к аграрной категории, агропромышленный комплекс ориентирован на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Также территория богата залежами полезных ископаемых. Но из-за боевых действий пострадала значимая часть инфраструктуры и социальной сферы.

Поэтому в состав рабочей группы Алтайского края вошли заместители председателя правительства края по сельскому хозяйству, промышленности и социальной сфере Александр Лукьянов, Александр Климин и Игорь Степаненко, отметили в пресс-службе. Возглавил делегацию края заместитель по внутренней политике Денис Губин.

"Задачи нашей поездки - это ознакомление с проблемными вопросами района для оказания помощи и в предстоящем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий. Мы проработали эти вопросы на месте и обсудили планы по восстановлению пострадавших территорий. Могу сказать, что по итогам будет подписано соглашение с ЛНР и Славяносербским районом", - приводятся в релизе слова Губина.

В администрации района сообщили, что в ходе встречи представителей Славяносербщины и Алтайского края "были намечены совместные планы по восстановлению инфраструктуры, разрушенного жилья, дорог".

"За восемь лет военных действий в Славяносербском районе зафиксировано большое количество повреждений жилых домостроений, объектов социальной сферы, инфраструктуры. Благодаря поддержке РФ, договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР, теперь у нас будет возможность восстановить разрушения", - сказал глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.

Алтайский край Славяносербский район ЛНР
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