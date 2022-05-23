Минцифры РФ разработает единые стандарты цифровизации и связи для ЛДНР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать единые стандарты цифровизации и обеспечения связью территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), шефство над которыми берут регионы России, заявил он в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера.

"Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов - Ростовской, Курской и других областей проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью. Нужны типовые решения и требования. Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий Донбасса", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В ходе совещания было также отмечено, что "крайне важно исключить использование негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации".

Ранее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над территориями ДНР и ЛНР.