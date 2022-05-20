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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Регионам РФ разрешат самостоятельно брать шефство над районами ДНР и ЛНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские регионы могут сами оказывать поддержку населенным пунктам ДНР и ЛНР, юридических документов, в том числе указаний со стороны президента, для этого не требуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе журналистов слова первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко о том, что российские регионы по решению главы государства возьмут шефство над некоторыми районами ДНР и ЛНР, при этом официального документа на этот счет нет, Песков сказал: "Я могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов на этот счет не было, но по большому счету, они и не требуются. Регионы по своему усмотрению сами, самостоятельно могут брать в подшефные другие регионы, в том числе и регионы Донбасса".

Представитель Кремля отметил при этом, что "юридически оформлять это необязательно - главы регионов сами уполномочены принимать такие решения".

На уточняющий вопрос, из каких средств регионы оплачивают шефские расходы, Песков сказал, что "в каждом отдельном случае это отдельное решение".

Дмитрий Песков ЛНР ДНР Сергей Кириенко
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