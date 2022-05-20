Регионам РФ разрешат самостоятельно брать шефство над районами ДНР и ЛНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские регионы могут сами оказывать поддержку населенным пунктам ДНР и ЛНР, юридических документов, в том числе указаний со стороны президента, для этого не требуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе журналистов слова первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко о том, что российские регионы по решению главы государства возьмут шефство над некоторыми районами ДНР и ЛНР, при этом официального документа на этот счет нет, Песков сказал: "Я могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов на этот счет не было, но по большому счету, они и не требуются. Регионы по своему усмотрению сами, самостоятельно могут брать в подшефные другие регионы, в том числе и регионы Донбасса".

Представитель Кремля отметил при этом, что "юридически оформлять это необязательно - главы регионов сами уполномочены принимать такие решения".

На уточняющий вопрос, из каких средств регионы оплачивают шефские расходы, Песков сказал, что "в каждом отдельном случае это отдельное решение".