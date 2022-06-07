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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Порвавший восемь портретов ветеранов ВОВ житель Балашова стал подследственным

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Балашове полиция возбудила уголовное дело о вандализме против горожанина, которого заподозрили в том, что он на улице Карла Маркса порвал восемь баннеров с портретами местных ветеранов Великой Отечественной войны.

Подозреваемый был задержан по горячим следам, он признался в содеянном, сообщили в управлении МВД по Саратовской области.

Это оказался 23-летний мужчина, который приехал в гости к родственникам. Он был пьян, как показало медицинское заключение. Сначала суд ему назначил двое суток административного ареста за появление в общественном месте пьяным (ст. 20.21 КоАП).

Затем на него завели и уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Балашов Саратовская область МВД
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