В Тамбовской области заблокировали сайт с оскорблениями в адрес ветеранов ВОВ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суд в Тамбовской области по иску прокуратуры заблокировал сайт, на котором размещалась оскорбительная информация в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило интернет-страницу, на которой размещались "сведения, выражающие явное неуважение к обществу, оскорбляющие честь и достоинство ветеранов войны, проживающих в настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Моршанска и Моршанского района Тамбовской области".

Кроме того, на странице размещались публикации, ставящие под сомнение роль советского народа в окончательной победе над фашистской Германией.

Городская прокуратура направила в суд административное исковое заявление, которое рассмотрено судом и удовлетворено. Доступ к сайту заблокирован.