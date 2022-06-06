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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Завуча екатеринбургского лицея уволили после скандала с танцем учеников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Завуч екатеринбургского лицея, где дети выступили с танцем-пародией, возмутившим родителей, написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Екатеринбурга Денис Каракулов.

"Завуч была уволена. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Размещенный в конце мая в соцсети ролик с выступлением лицеистов вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. Некоторые комментаторы назвали его "ЛГБТ-танцем".

Танец-пародию школьники показали в рамках конкурса, приуроченного к Международному дню танца. Как прокомментировали в департаменте образования администрации Екатеринбурга, дети "неудачно выбрали контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению", а сам танец "не предполагал пропаганды ЛГБТ". После инцидента началось служебное расследование.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов высказался за увольнение директора лицея, его поддержала и руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

Губернатор Евгений Куйвашев в свою очередь высказался против увольнения или какого-либо наказания директора лицея. Он отметил, что ему не "по душе и не близки" такие "пародии", но этот танец все-таки был шуткой.

Екатеринбург
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