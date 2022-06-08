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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

Аксенов счел, что пока рано говорить об открытии пути в Крым по материку

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Говорить об открытии дороги с основной части территории России в Крым по материку для гражданских целей пока рано, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Маршрут открыт. Для гражданских пока, наверно, рано говорить о доступности. По крайней мере, сухопутная дорога пригодна для транспортировки грузов любых для Донецкой, Луганской народных республик, можно проехать в Ростовскую область. Для военных целей и целей доставки продовольствия подходит. Для гражданских, думаю, нам необходимо какое-то время", - сказал Аксенов журналистам в среду.

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7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Крым Сергей Аксенов
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