Шойгу объявил об отправке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон по железной дороге

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные вместе с компанией РЖД создали условия, необходимые для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

"Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон, - продолжил он. - Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков - 1 200 километров".

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", - добавил министр.

Ранее на этом совещании Шойгу заявил, что освобождены значительные территории Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск и еще 15 населённых пунктов.

Морские порты Мариуполя и Бердянска, по словам главы Минобороны, работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.