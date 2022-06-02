В РФ расширят специалитет, сократят бакалавриат и магистратуру

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры сократится.

"Количество специалитета сократилось с 20% в 2016 году почти до 13% к 2021 году, хотя запрос на подготовку специалистов по специалитету достаточно высок. (...) До 2023 года у нас произойдет изменение пропорций в соотношении программ специалитета, бакалавриата и магистратуры", - сказал Фальков в четверг журналистам после заседания Российского союза ректоров, где обсуждался вопрос перехода от Болонской системы высшего образования.

"Количество программ специалитета вырастет, количество программ бакалавриата и магистратуры несколько сократится за счет укрупнения", - уточнил министр.

Он назвал специалитет традиционной для России формой подготовки кадров в системе высшего образования.

В настоящее время в РФ обсуждается вопрос перехода от двухуровневой системы подготовки кадров по Болонскому принципу к национальной системе. Ее деталей пока нет, но в ходе заседания Российского союза ректоров его участники высказались за расширение программ специалитета.