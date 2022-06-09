В России создали 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство в 2022 году выделит дополнительно 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Это места в направлениях, связанных с изучением математики, химии, биологии, генетики, информационных технологий, строительства, сельского хозяйства, и других приоритетных отраслей.

Чиновники считают, что это позволит обеспечить российские предприятия высококвалифицированными кадрами, что особенно актуально для компаний, попавших под санкции.

В конце апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о дополнительных бюджетных местах в магистратуре в следующем учебном году для высокотехнологичных разработчиков и исследователей. Чиновники полагают, что это привлечет талантливых студентов к продолжению учебы "в условиях резкого сокращения мест на рынке труда".