Бакалавриат в вузах РФ после ухода от Болонской системы могут сохранить для иностранцев

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бакалавриат в российских вузах может быть сохранен по отдельным направлениям для иностранных студентов, сообщил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Он отметил, что недавно состоялся совет ректоров, в котором приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и порядка 100 руководителей вузов.

"Мне кажется, что мы все едины в том, что бакалавриат тоже имеет право существовать по отдельным направлениям, для иностранных студентов. Главное, когда мы будем работать над новыми принципами, - это улучшение, усиление того, что у нас есть", - сказал Садовничий журналистам в рамках II Форума ректоров университетов России и Киргизии, который проходит в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге в среду.

"Мы будем опираться на свои традиции, свой опыт, повышая уровень системы образования. Мы были первыми еще не так давно в мире, и мы будем к этому стремиться. Так что революции не будет", - подчеркнул ректор МГУ.

Главным в новой системе образования, подразумевающей совершенствование существующей, по словам Садовничего, будет фундаментальность.

"Я думаю, что будет повышена роль специалитета", - сказал он.

Планы выхода РФ из Болонской системы

На прошлой неделе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия отойдет от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. Его поддержало Минпросвещения, где сообщили о готовности взаимодействовать с Минобрнауки по переходу обучения в педагогических вузах на специалитет уже с 1 сентября.

Фальков считает, что переход к национальной системе подготовки кадров в вузах не будет долгим. Он сообщил, что к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры сократится.

Впервые об отказе от Болонской системы заявил в середине марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, который на фоне введенных в отношении РФ западных санкций сказал, что присоединение к данному процессу не оправдало себя.

РФ стала участником Болонского процесса в 2003 году.