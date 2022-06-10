Житель Воткинска оштрафован на 30 тысяч рублей за поджог баннера с "Z"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Воткинский районный суд оштрафовал 36-летнего безработного на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщила пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Житель Воткинска был задержан 3 июня. По версии следствия, он сорвал со стены дома баннер с символикой "Z", облил его жидкостью для розжига костра и поджег. В полицию об инциденте пожаловалась местная жительница. Подозреваемого вычислили и нашли полицейские.

На него составили протокол по статье о публичной дискредитации военных (статья 20.3.3. КоАП).