Полицейские не нашли спецсимволики в истории с дракой в Судаке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Проверка не нашла подтверждения слов о том, что недавнее избиение военного в Судаке было связано с какой-либо спецсимволикой, сообщила пресс-служба управления МВД по Крыму.

"В ходе проверки достоверности опубликованной информации установлены и опрошены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось", - говорится в сообщении.

Заявления или сообщения в полицию об избиении военного не поступали. Процессуальная проверка опубликованной информации продолжается.

Причина конфликта и кто стал его участниками, не уточняется. В управлении призвали СМИ и блогеров тщательней проверять информацию, которую они распространяют.

Советник главы Крыма Олег Крючков 11 июля в Telegram репостил публикацию о том, что в Судаке избили военного, который гулял в гражданской одежде с буквой "Z". Крючков добавил, что подтверждает информацию, и пообещал "запредельно жесткую" реакцию на нападение. Сейчас этот репост удален из его канала.

12 июля советник сообщил, что подозреваемые задержаны, но позже скорректировал - они опрошены и с ними работают сотрудники правоохранительных органов.