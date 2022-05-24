Ставрополец получил 15 суток ареста за порчу стелы и баннеров с буквами V и Z

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в повреждении стелы с буквой "V" на въезде в Кисловодск, а также баннеров, установленных в знак поддержки Вооруженных Сил РФ, житель Ставропольского края получил 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью.

"Был задержан ранее судимый 51-летний житель Предгорного округа. У него в гараже обнаружены и изъяты банки с краской. Мужчину доставили в отдел полиции, где он во всем признался и пояснил, что готовил лампочки с краской и обливал ими символы и баннеры, установленные в Кисловодске и Пятигорске", - говорится в сообщении.

В отношении него были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ) и статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

"За указанные правонарушения Кисловодским горсудом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток и штраф 30 тысяч рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска и Центра противодействия экстремизма краевого главка во взаимодействии с оперативниками Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО и регионального УФСБ России.

В мае было обнаружено, что буква "V" в названии Кисловодска, а также баннер с надписью "Кавказ Zа наших" облиты красной краской.