Правительство Москвы одобрило гранты на создание точек общепита на 118 млн руб.

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Столичные власти одобрили около 60 заявок на финансовую поддержку предпринимателей, развивающих в городе формат быстрого питания, на общую сумму 118,5 млн рублей, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин перед открытием нового флагманского ресторана быстрого питания на Пушкинской площади.

"Хотя мы готовились и к худшим вариантам (что "Макдоналдс" не сможет вернуться в Россию - прим. ИФ). Объявили грант и около 120 заявок получили на открытие в Москве точек общепита, (около) 60 из них уже в стадии открытия. Так что любое ваше промедление означало бы, что вы могли бы и не вернуться, - но у нас нет к этому никакого стремления и желания", - сказал он.

Власти Москвы в марте приняли решение о выделении грантов на открытие новых предприятий быстрого обслуживания, работающих в сегменте доступных цен и призванных заменить уходящие западные сети. Условием получения гранта является открытие новой точки общественного питания и прием на работу новых сотрудников. Максимальный размер гранта на открытие одной точки общественного питания составляет 5 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, программа пользуется спросом среди предпринимателей. "На гранты претендуют как существующие сетевые компании, так и вновь созданные предприятия с оригинальными концепциями. В настоящее время одобрено 58 заявок на общую сумму 118,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Отбор заявок для получения грантов на открытие точек быстрого питания планируется завершить 30 июня 2022 года.