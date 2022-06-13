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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Корабли РФ в ходе учений на Балтике выполнили условные пуски ракет "Калибр"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об электронных пусках крылатых ракет "Калибр" в ходе учений на Балтике по условным целям - кораблям и отдаленным наземным объектам "противника".

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"В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей", - сообщила пресс-служба Балтфлота РФ в понедельник.

"В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении.

Электронные (условные) пуски "Калибров" проведены в рамках в рамках оперативного учения Балтфлота РФ, сообщили военные.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Балтфлот РФ
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