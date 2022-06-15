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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Путин 17 июня даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 17 июня на Петербургском экономическом форуме даст критическую оценку международной экономической ситуации, а также будет говорить о задачах России на ближайшую перспективу, сообщили в Кремле.

"Предполагается, что президент даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство - о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, "президент поделится своей оценкой тенденций формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников глобального рынка".

Ушаков подчеркнул, что значительную часть своего выступления Путин "посвятит задачам, которые сегодня стоят и будут завтра стоять перед Россией по обеспечению экономического развития страны, по стимулированию деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей".

Как заявил Ушаков, "на форуме предстоит проанализировать масштабы социально-экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер".

"Ожидаем, что на форуме будут высказаны дополнительные соображения о том, как нам, России двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях", - сказал помощник президента.

Владимир Путин
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