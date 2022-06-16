Кассация оставила в силе приговор историку Соколову по делу об убийстве аспирантки

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции не стал изменять приговор бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, осужденному за убийство аспирантки, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

"Отказано в удовлетворении жалобы (на приговор - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

25 декабря 2020 года Октябрьской районный суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Защита историка обжаловала приговор, посчитав его необоснованным, а выводы первой инстанции - не соответствующими фактическим обстоятельствам дела. Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда приговор Октябрьского районного суда в части срока отбывания наказания не изменила.

Дело Соколова

Следствие и суд установили, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов выстрелил из обреза охотничьего карабина "ТОЗ-17-01", лицензии на который не имел, в аспирантку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал.

После этого он начал душить Ещенко, а затем выстрелил в нее еще трижды. Когда девушка скончалась, мужчина расчленил ее тело и решил утопить в Мойке. О преступлении стало известно после того, как историка обнаружили с отрезанными женскими руками в реке, куда он свалился, избавляясь от останков. Вину Соколов признал.

В ходе судебного процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) и "преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие".

Бывший доцент СПбГУ Соколов - специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России.

Понасенков - автор публицистических и исторических работ на тему наполеоновской Франции, режиссер и телеведущий.