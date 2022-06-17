Село в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле из минометов пограничного села Гордеевка в Кореневском районе.

"Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений", - написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по предварительным данным, в некоторых домах выбило стёкла.

"Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных", - добавил губернатор.

Власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов со стороны Украины.

На территории Курской области с 11 апреля действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.