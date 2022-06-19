Врио главы Владимирской области выдвинут кандидатом от ЕР на губернаторские выборы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Владимирское региональное отделение "Единой России" в воскресенье приняло решение о выдвижении кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Александра Авдеева для участия в выборах главы региона, сообщается на сайте регионального отделения партии.

"Подсчет голосов показал, что делегаты избрали секретаря регионального отделения "Единой России" Александра Авдеева", - говорится в сообщении.

Авдеев был назначен на пост врио губернатора области в октябре прошлого года. Его предшественник Владимир Сипягин написал заявление о досрочном сложении полномочий на посту главы региона в связи с намерением стать депутатом Госдумы.

Досрочные выборы губернатора Владимирской области назначены на 11 сентября этого года.