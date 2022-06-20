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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Москва потребовала от Вильнюса отменить ограничения транзита в Калининградскую область

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право на действия по защите своих интересов в том случае, если Литва не восстановит в полном объеме транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ, сообщили в понедельник в МИД России.

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"20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - подчеркнули на Смоленской площади.

Вместе с тем, в Москве "расценивают провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", - заявили в МИД РФ.

О том, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России будет значительно урезан властями Литвы, сообщил в минувшую пятницу губернатор области Антон Алиханов.

"Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 00 часов завтрашнего дня (18 июня - ИФ) прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции. Якобы они (власти Литвы - ИФ) получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которых транзит осуществлялся ранее", - написал Алиханов в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.

МИД РФ Литва
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