Калининградский губернатор не исключил ответных ограничений на транзит товаров из Литвы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на решение Вильнюса в отношении продукции, следующей в Калининградскую область из других районов РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в ответ на вопрос о возможных ответных мерах на фактическую блокаду Калининградской области сказал: "Если смотреть на карту, то Прибалтика и их порты, их транспортная система не могут существовать, как бы им этого ни хотелось, в отрыве от Российской Федерации".

"Давайте откроем карту и посмотрим, куда им везти те грузы, которые доставляются к ним в порты. Если исключить транзит через территорию РФ, то их конкурентоспособность не то что сильно падает, а просто обнуляется", - подчеркнул Алиханов.

"По транспортной линии, по линии транспортного комплекса эти ответные меры достаточно очевидны и крайне болезненны", - сказал он.

"Сейчас можно говорить, что под ударом сами же литовцы, сами же литовские железные дороги, поскольку для них калининградский транзит был источником заработка, дополнительных средств для развития инфраструктуры, а сейчас у них этих денег не будет", - сказал губернатор.

"По линии транспортного комплекса ответные меры достаточно очевидны, они напрашиваются", - заключил Алиханов.

Ранее в понедельник временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ "заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

Вместе с тем, в Москве "расценивают провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", - заявили в МИД РФ.

О том, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России будет значительно урезан властями Литвы, сообщил в минувшую пятницу губернатор Алиханов.

"Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 00 часов завтрашнего дня (18 июня - ИФ) прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции. Якобы они (власти Литвы - ИФ) получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которых транзит осуществлялся ранее", - написал Алиханов в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.