Пожар подошел к скважине после атаки на платформу "Черноморнефтегаза"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пожар, начавшийся на одной из трех платформ ГУП "Черноморнефтегаз" после удара Украины, не стихает, сообщила "Интерфаксу" член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"Что касается пожара, он не стихает на вышке. Огонь ночью подошел к скважине", - сказала сенатор.

По ее словам, поиск семи пропавших с платформы человек продолжается, задействована авиация. Планируется привлечь дополнительных специалистов к поиску пропавших и помощи их родственникам.

Трое пострадавших остаются в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести, реанимация не требуется, уточнила Ковитиди.

Она также сообщила, что две другие атакованные платформы серьезные повреждений не получили.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что спасти удалось не всех с буровых платформ ГУП "Черноморнефтегаз".

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, утром в понедельник был нанесен ракетный удар по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении. Ведется спасательная операция.

В момент удара на платформах находились 109 человек. Трое госпитализированы. Добыча приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.