Москалькова сочла ограничения Литвы на грузовой транзит нарушением прав человека

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ограничения со стороны Литвы на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией России являются грубым нарушением прав человека.

Слова Москальковой приводятся в телеграм-канале омбудсмена во вторник.

"Незаконные ограничения нарушают и затрудняют реализацию целого ряда прав граждан России, в том числе, предусмотренных нашей Конституцией и международным правом: права на свободу экономической деятельности, на труд, на свободное перемещение товаров и услуг", - заявила омбудсмен.

Омбудсмен добавила, что российское государство сделает все необходимое, чтобы быстро и эффективно защитить права граждан.

Как сообщалось, с 18 июня железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России значительно урезан властями Литвы в рамках санкционной политики. Запрет введен на транзит для большого количества санкционной продукции.

Ранее во вторник стало известно, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит.