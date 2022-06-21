Москалькова сочла ограничения Литвы на грузовой транзит нарушением прав человека
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ограничения со стороны Литвы на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией России являются грубым нарушением прав человека.
Слова Москальковой приводятся в телеграм-канале омбудсмена во вторник.
"Незаконные ограничения нарушают и затрудняют реализацию целого ряда прав граждан России, в том числе, предусмотренных нашей Конституцией и международным правом: права на свободу экономической деятельности, на труд, на свободное перемещение товаров и услуг", - заявила омбудсмен.
Омбудсмен добавила, что российское государство сделает все необходимое, чтобы быстро и эффективно защитить права граждан.
Как сообщалось, с 18 июня железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России значительно урезан властями Литвы в рамках санкционной политики. Запрет введен на транзит для большого количества санкционной продукции.
Ранее во вторник стало известно, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит.