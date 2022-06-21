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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Литва расширила ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", - сказали в пресс-службе.

Эту информацию подтвердили "Интерфаксу" сразу в нескольких компаниях, занимающихся автоперевозками, отметив, что литовская таможня уже разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. В результате там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов.

По официальным данным литовской таможни, по состоянию на 21 июня пропуска в Литву ожидают порядка 330 автопоездов, а время ожидания проезда составляет более 32 часов.

Ограничение Литвой ж/д транзита в Калининградскую область

Как сообщалось, с 18 июня железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России значительно урезан властями Литвы в рамках санкционной политики. Запрет введен на транзит для большого количества санкционной продукции.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную "блокаду" Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В понедельник временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ "заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

В понедельник губернатор Алиханов заявил, что Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на решение Вильнюса в отношении продукции, следующей в Калининградскую область из других районов РФ.

Литва Калининградская область
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