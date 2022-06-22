МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Возможные ответные меры на ограничение Литвой калининградского транзита будут не в дипломатической, а в практической плоскости, они уже прорабатываются на межведомственном уровне, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается ответных мер, то сейчас возможные ответные меры прорабатываются в межведомственном формате", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что они "будут не в дипломатической, а в практической плоскости".

Захарова подчеркнула, что Евросоюзу и Литве "было заявлено о необходимости изменения предпринятых шагов, и если этого не произойдет, тогда ответные меры будут введены".

"Речь идет о практических шагах, давайте не будем забегать вперед", - заявила Захарова.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на "блокаду Литвой с подачи стран Запада транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров". "На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - сказал Патрушев.

Как сообщалось, с 18 июня железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России значительно урезан властями Литвы в рамках санкционной политики. Запрет введен на транзит для большого количества санкционной продукции.

Ранее во вторник, 21 июня, стало известно, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит.

20 июня временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. Главе дипмиссии был заявлен протест. Российская сторона потребовала незамедлительной отмены ограничений.

Литва, со своей стороны, заявила, что не вводила односторонних ограничений, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС. Они были введены в отношении России в связи с ее действиями на Украине.

"Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу", - сообщил 20 июня литовский МИД.