Медведев поддержал решение своего сына вступить в "Единую Россию"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддерживает решение своего сына Ильи вступить в "ЕР", сообщил помощник Медведева Олег Осипов.

"Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны", - отметил Осипов.

В связи с этим, сказал помощник зампреда Совбеза, Медведев "поддерживает решение сына вступить в партию "Единая Россия".