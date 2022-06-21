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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Медведев поддержал решение своего сына вступить в "Единую Россию"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддерживает решение своего сына Ильи вступить в "ЕР", сообщил помощник Медведева Олег Осипов.

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"Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны", - отметил Осипов.

В связи с этим, сказал помощник зампреда Совбеза, Медведев "поддерживает решение сына вступить в партию "Единая Россия".

Дмитрий Медведев Илья Медведев Единая Россия
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