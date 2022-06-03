Медведев отметил, что сам пишет тексты для своих соцсетей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в последние месяцы опубликовавший ряд крайне резких постов в своих соцсетях в отношении западных стран и ситуации на Украине, заявил, что сам готовит эти тексты, и подчеркнул, что цель российских властей не победить в информационной войне, а защитить интересы тех, кто живет в Донбассе.

"Мне кажется, что стилистика того, что там (в аккаунтах в соцсетях - ИФ) публикуется, недвусмысленным образом свидетельствует о том, что я непосредственно сам этим занимаюсь. Иногда, может быть, там вещи преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию - граждане нашей страны и других стран - от политиков на понятном, простом языке", - пояснил Медведев в интервью телеканалу "Аль-Джазира", отвечая на вопрос, кто ведет его каналы в соцсетях.

По словам Медведева, он пишет "без двусмысленностей, дипломатических ухищрений, а на понятном, простом языке, доходчиво и в то же время прямо". "Вот именно поэтому такого стиля там я и придерживаюсь", - сказал он.

Зампред Совбеза РФ не согласился с тем, что Россия проиграла информационную войну еще до начала военной операции. "Понимаете, эта информационная война была объявлена нам без правил", - напомнил он.

Он подчеркнул, что социальные сети, которые контролируются не в России и принадлежат странам западного мира, "в какой-то момент по сути начали, как принято говорить, фильтровать контент (...), выступления наших политических деятелей, аналитиков ограничивать, истреблять, закрывать наши каналы, а продвигать только одну позицию".

"Когда началась специальная военная операция - хотя задолго до этого - все соцсети были антироссийские, это совершенно очевидно", - сказал Медведев, добавив, что посмотрел накануне ролики, рекомендуемые YouTube, и 95% этих роликов носят антироссийский характер".

При этом он подчеркнул: "Для нас гораздо важнее не кто победит в информационной войне". "Для нас важно защитить российские интересы, интересы наших граждан, интересы тех, кто живет на Донбассе. И вот на это направлена вся работа российского государства", - сказал зампред Совбеза.