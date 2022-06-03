Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Медведев отметил, что сам пишет тексты для своих соцсетей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в последние месяцы опубликовавший ряд крайне резких постов в своих соцсетях в отношении западных стран и ситуации на Украине, заявил, что сам готовит эти тексты, и подчеркнул, что цель российских властей не победить в информационной войне, а защитить интересы тех, кто живет в Донбассе.

"Мне кажется, что стилистика того, что там (в аккаунтах в соцсетях - ИФ) публикуется, недвусмысленным образом свидетельствует о том, что я непосредственно сам этим занимаюсь. Иногда, может быть, там вещи преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию - граждане нашей страны и других стран - от политиков на понятном, простом языке", - пояснил Медведев в интервью телеканалу "Аль-Джазира", отвечая на вопрос, кто ведет его каналы в соцсетях.

По словам Медведева, он пишет "без двусмысленностей, дипломатических ухищрений, а на понятном, простом языке, доходчиво и в то же время прямо". "Вот именно поэтому такого стиля там я и придерживаюсь", - сказал он.

Зампред Совбеза РФ не согласился с тем, что Россия проиграла информационную войну еще до начала военной операции. "Понимаете, эта информационная война была объявлена нам без правил", - напомнил он.

Он подчеркнул, что социальные сети, которые контролируются не в России и принадлежат странам западного мира, "в какой-то момент по сути начали, как принято говорить, фильтровать контент (...), выступления наших политических деятелей, аналитиков ограничивать, истреблять, закрывать наши каналы, а продвигать только одну позицию".

"Когда началась специальная военная операция - хотя задолго до этого - все соцсети были антироссийские, это совершенно очевидно", - сказал Медведев, добавив, что посмотрел накануне ролики, рекомендуемые YouTube, и 95% этих роликов носят антироссийский характер".

При этом он подчеркнул: "Для нас гораздо важнее не кто победит в информационной войне". "Для нас важно защитить российские интересы, интересы наших граждан, интересы тех, кто живет на Донбассе. И вот на это направлена вся работа российского государства", - сказал зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Медведев предупредил, что отказ договариваться с РФ грозит Украине утратой суверенитета

Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем

Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем

Что произошло за день: четверг, 2 июня

"Яблоко" подтвердило отъезд Явлинского за рубеж

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Песков заявил об отсутствии у РФ планов закрывать "окно в Европу"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });