В Кремле понимают резкие высказывания Дмитрия Медведева

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Резкие эмоциональные оценки внешнеполитической ситуации в публикациях замглавы Совбеза Дмитрия Медведева в Telegram "вполне объяснимы", считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать недавние публикации Медведева и последний пост - о ненависти к тем, кто "хочет смерти" России, и решимости "делать всё, чтобы они исчезли".

"Вы видите, что здесь в данном случае та запись, о которой вы говорите, она же написана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. И поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", - сказал Песков.

У него уточнили, можно ли говорить, что такая позиция в целом соответствует внешнеполитической линии России.

"Внешнеполитическая позиция России формулируется и излагается президентом РФ", - напомнил его пресс-секретарь.

Медведев недавно сообщил, что сам пишет тексты для своих аккаунтов в соцсетях.