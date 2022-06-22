Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

ЦИК РФ передал Удальцовой думский мандат Рашкина

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение передать вакантный думский мандат депутата от КПРФ Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой.

Госдума 25 мая проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В постановлении указывалось, что решение принято в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по резонансному уголовному делу об убийстве лося.

ЦИК КПРФ Валерий Рашкин Анастасия Удальцова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

Вакуумная установка горела на НПЗ в Ростовской области

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Ликвидирован пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Новый закон об иноагентах планируют ввести в действие 1 декабря 2022 года

Новый закон об иноагентах планируют ввести в действие 1 декабря 2022 года

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ до 30 июня

Что случилось этой ночью: среда, 22 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });