ЦИК РФ передал Удальцовой думский мандат Рашкина

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение передать вакантный думский мандат депутата от КПРФ Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой.

Госдума 25 мая проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В постановлении указывалось, что решение принято в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по резонансному уголовному делу об убийстве лося.