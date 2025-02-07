Завершились следственные действия по делу Сергея Удальцова об оправдании терроризма

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следственные действия по делу координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма завершены, защита изучает материалы уголовного дела, сообщил журналистам его адвокат Дмитрий Репкин.

"Сейчас идет ознакомление Сергея и защиты с материалами уголовного дела", - сказал он.

После завершения ознакомления с материалами расследование будет считаться оконченным, и дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Адвокат Дмитрий Аграновский уточнил, что 12 февраля Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста Удальцова.

Удальцов был задержан в январе 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Вину он не признает.

По словам обвиняемого, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков в России. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.