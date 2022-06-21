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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, на борту находятся три человека, сообщила во вторник пресс-служба МЧС РФ.

В 9:30 воздушное судно в место назначения не прибыло и до настоящего времени его местонахождение и находящихся на борту самолета людей не известно.

"Воздушное судно Ан-2 не приземлилось в назначенное время на площадке "Вертикальный" и пропало с радаров. На борту, по предварительным данным, находятся три человека – два члена экипажа, один пассажир и 1 тонна груза", - говорится в сообщении.

К поискам воздушного судна привлечена авиация МЧС.

Следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что 21 июня самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг.

"В связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-2 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

В пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии" "Интерфаксу" сообщили, что на поиски пропавшего судна вылетел самолет Ан-26 со спасателями на борту.

"Командир воздушного судна – опытный пилот Аркадьев Олег. Также приведены в готовность экипаж и вертолет Ми-8 авиакомпании, который будет задействован в поисковых мероприятиях при необходимости", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пропавший самолет принадлежит частной организации.

Якутия Ан-2
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